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اليوم.. افتتاح المعرض الفني للأطفال بمتحف أحمد شوقي

01:36 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
اليوم.. افتتاح المعرض الفني للأطفال بمتحف أحمد شوقي

الدكتور خالد سرور

القاهرة- (مصراوي):

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الأربعاء، معرض أطفال أكاديمية "كيدز أرت" بهجة ألوان، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في متحف أحمد شوقي.

يأتي المعرض تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على أن يستمر حتى 10 ديسمبر المُقبل.

يُشارك بالمعرض نحو 42 فنانًا من الأطفال، وأكاديمية كيدز أرت أنشئت في عام 2010 بمدينة الشيخ زايد كمركز خاص لتعليم الفنون البصرية للكبار والصغار، تحت إشراف مجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين.

متحف أحمد شوقي خالد سرور قطاع الفنون التشكيلية أكاديمية كيدز أرت
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