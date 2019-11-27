شركة "آريان سبيس" تؤكد نجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

برازيليا - أ ش أ:

أكدت شركة "آريان سبيس" الفرنسية نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، مقدمة التهنئة لمصر حكومة وشعبا بنجاح عملية الإطلاق.

وقال أحد المسئولين بالشركة الفرنسية - في مؤتمر صحفي عقب عملية الإطلاق في مقر مراقبة عملية الإطلاق مساء اليوم الثلاثاء- إن هذا هو رابع قمر صناعي مصري، موجها الشكر للحكومة المصرية على ثقتها في الشركة لإطلاق هذا القمر.

كما وجه الشكر لكل الشركات العالمية التي ساهمت في نجاح عملية إطلاق القمر، وللحكومة الفرنسية وممثليها في عملية الإطلاق، مؤكدا أن القمر سيحقق طفرة كبيرة في مجال الأقمار الصناعية الحديثة.

وتم التقاط الصورة التذكارية للحضور من المسئولين المصريين رافعين العلم المصري في مقر مراقبة عملية إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة1".