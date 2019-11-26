أول تعليق من رئيس الوزراء بعد إطلاق القمر "طيبة 1" رسمياً

القاهرة - مصراوي:

قال مجلس الوزراء، إن القمر الصناعي المصري للاتصالات " طيبة -1"، انطلق بنجاح مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المجلس في بيان اليوم، إن ملايين المصريين في مدن مصر وقراها، تابعوا إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائي؛ ليحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصري تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة.

واعتبر بيان مجلس الوزراء، القمر الصناعي بأنه "حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة".

وتوجه مجلس الوزراء، بالتهنئة لشركة "آريان سبيس" وفريق عمل "آريان -5" الذي أضاف نجاحاً جديداً إلى سلسلة نجاحاته المستمرة.

وقال المجلس إنه يتطلع إلى يوم يحمل فيه "آريان-6" بقية أقمار "طيبة – سات" إلى مداراتها أيضاً.

كما وجه مجلس الوزراء التهنئة إلى شركة "InmarSat" على الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذي حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصري "طيبة -1".

وأضاف المجلس: "لقد أظهر تحالف شركتي (تاليس ألينا سبيس- إيرباص) قدراً كبيراً من المهنية والاحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمني الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التي تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره".

يعد "طيبة – 1" أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المداري 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka)؛ بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل مصر، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.

وأكد مجلس الوزراء أن مصر التي تستقبل هذا القمر الصناعي اليوم، قد اختلفت كثيراً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عند بدء المشروع، فهي تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعى، كما حققت الكثير على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حالياً وكالة الفضاء الإفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكى يساعدها على سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الإقتصاد الرقمى والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بأن يتواكب إطلاق القمر الصناعي اليوم، مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة والشكر للمصريين جميعا الذين ساندوا قيادتهم السياسية، في برنامج للإصلاح الاقتصادي يشهد بنجاحه الجميع حاليا، وهو ما عاد بالنفع على المصريين فى مناحى الحياة المختلفة.