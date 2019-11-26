مصدر حكومي: إعلان حركة المحافظين غدًا

القاهرة - (مصراوي):

قال مصدر حكومي مُطلع، إنه من المنتظر الإعلان غدًا الأربعاء، عن حركة محافظين جديدة.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية، غدا الأربعاء.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر لمصراوي، إلى إجراء حركة محافظين قبل أيام من التعديل الوزاري المرتقب، لافتة إلى أن أبرز الراحلين (محافظ أسوان - محافظ بني سويف - محافظ الأقصر - محافظ البحر الأحمر(.

ومن المنتظر كذلك إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد يطال 10 وزارات، بحسب المصادر.

كان مجلس النواب أعلن أمس، دعوة الأعضاء إلى جلسة طارئة يوم الخميس؛ للنظر في قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي.

وتوقعت مصادر برلمانية وحكومية، أن تشهد الجلسة عرض التشكيل الوزاري الجديد

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