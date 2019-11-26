رئيس "المصريين" عن مشروعات بورسعيد: تحدث نقلة اقتصادية

كتب- محمد نصار:

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق جنوب بورسعيد ومحور 30 يونيو، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، قائلا: "ستحدث نقلة اقتصادية وتنمية حقيقية في البلاد".

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "كل يوم يرد فيه الرئيس السيسي على المشككين بكل قوة وعلى أرض الواقع من خلال المشروعات القومية العملاقة والتي تخدم الاقتصاد المصري بكل قوة".

وأضاف أن مشروعات أنفاق بورسعيد نفذها 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، مشيرا إلى أنها تمت تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المصري المهندس هاني عازر.

وأوضح أن الأنفاق تربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن المرور داخل الأنفاق يستغرق من ٥ إلى ٧ دقائق للسيارات بسرعة ٤٠ كيلومترا في الساعة ومن جنوب بورسعيد لشرق التفريعة ١٥ دقيقة.