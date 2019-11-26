15 صورة ترصد افتتاح السيسي مشروعات بورسعيد

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 15 صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح وتفقد مشروعات قومية في بورسعيد.

وقال راضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء، إن الرئيس التقط صورة عند اللوحة التذكارية في مدخل أنفاق بورسعيد الجديدة، وكذلك أثناء افتتاح مجموعة أنفاق ٣ يوليو ببورسعيد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد، من بينها مشروعات أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، والمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس.