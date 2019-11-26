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منظمة العمل الدولية: مستوى التعاون مع مصر "إيجابي وجيد"

07:06 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
منظمة العمل الدولية: مستوى التعاون مع مصر "إيجابي وجيد"

إريك أوشلان

القاهرة - أ ش أ:

قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، إن مستوى التعاون مع الحكومة المصرية إيجابي وجيد للغاية، مؤكدا أن المنظمة تتعاون مع أكثر من 10 وزارات منها القوى العاملة والتعليم والتعاون الدولي والتخطيط والنقل والزراعة إلى جانب المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان تقرير المدير العام للمنظمة جاي رايدر بعنوان "المضي قدما بالعدالة الإجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا" والمقرر طرحه على الاجتماع الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية والمقرر عقده في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وقال أوشلان إن منظمة العمل الدولية تعمل على مستوى رفيع مع الحكومة المصرية لدعم العمل النقابي، مشددا على أن نتائج التعاون مع الحكومة إيجابي، ومشيدا باستجابة مصر لتعليقات لجنة الخبراء المستقلين الذين يعملون تحت مظلة منظمة العمل الدولية والخاصة بقانون التنظيمات النقابية، حيث قام مجلس النواب مؤخرا بإدخال التعديلات التي تحدث التوافق بين أوضاع العمل في مصر مع القواعد والقوانين الدولية.

وأضاف أن المنظمة ليست معنية بإتاحة فرص العمل، ولكنها تركز على تهيئة البيئة المناسبة للتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال والشركات، موضحا أن المنظمة تتعاون أيضا مع الوزارات المعنية لتوفير التدريب المناسب للشباب، ومشيرا إلى أن المنظمة تدرس خلال الفترة المقبلة تنظيم ملتقيات للتوظيف.

هذا المحتوى من

Asha
إريك أوشلان منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية المجلس القومي للمرأة

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