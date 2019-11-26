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البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

06:07 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكهنة الصينيين من كنيسة نهر الحياة في أمريكا، الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة البابا واعتزازهم بشخصه، وأوضحوا أن لهم ٢٥٠ كنيسة منتشرة حول العالم كما أن لهم قناة تليفيزيونية تقدم عظات باللغة الصينية.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونشأتها علي أرض مصر من القرن الأول ودورها الفعال في نشر الحب وتكوين العلاقات الطيبة مع الجميع، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس الثاني الإسكندرية أمريكا كنيسة نهر الحياة

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