السيسي يلتقط الصور التذكارية مع عمال ومهندسي مشروع أنفاق 3 يوليو

كتبت- مي مدحت:

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية مع عمال ومهندسي تشييد مشروع أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية للمشروع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددًا من المشروعات القومية والتنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.