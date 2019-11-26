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السيسي يلتقط الصور التذكارية مع عمال ومهندسي مشروع أنفاق 3 يوليو

05:04 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
السيسي يلتقط الصور التذكارية مع عمال ومهندسي مشروع أنفاق 3 يوليو

الصورة التذكارية

كتبت- مي مدحت:

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية مع عمال ومهندسي تشييد مشروع أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية للمشروع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددًا من المشروعات القومية والتنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

السيسي مشروع أنفاق 3 يوليو مشروعات بورسعيد

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