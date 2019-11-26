"التخطيط": موازنة البرامج والأداء لتنفيذ رؤية مصر 2030

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور جميل حلمي ممثل وزارة التخطيط، إن الهدف من النظام الجديد في موازنات البرامج والأداء هو التوافق مع رؤية مصر 2030 وكذلك مؤشرات التنافس للبنك الدولي في جميع المجالات.

وأضاف "حلمي"، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بموازنات البرامج والأداء والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس ياسر عمر وبحضور النائبة سلفيا نبيل مقررة اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، أنه تم عمل استمارة سيتم توزيعها من خلال إسطوانة مدمجة لجميع العاملين بموازنات البرامج والأداء بكل الوزارات من لأجل التمسك بما فيها.

وأوضح، أن تلك الاستمارة تؤكد العديد من الأمور التي تصب في خانة المحافظة على المال العام وضبط الانفاق الحكومي وتحقيق المردود الإيجابي لهذا الإنفاق وأن يكون له مردود على المواطن وبجودة عالية.

وأشار إلى أنه لا بد من تعريف كلمة مشروع وأن يكون لكل مشروع دراسة جدوى تؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع، مؤكدًا أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته، ولذلك لا بد من برنامج زمني محدد بالتاريخ والأرقام وبه تاريخ بدء المشروع وتاريخ الانتهاء منه ونسب القياس وطالب حلمي بنشر ثقافة الأداء.

وتابع، :"خلال العامين الماضيين نجحنا بالفعل في نشر تلك الثقافة وهو ما ساعدنا كثيرًا في وضع الموازنات طبقا لموازنات البرامج والأداء، وقال لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك متابعة بشكل ربع سنوي فيما يتعلق بأهداف برنامج الحكومة ونسب تنفيذه بجميع الوزرات والمؤسسات وهذا الأمر خطوة إيجابية جدًا".

وأشار ممثل وزارة التخطيط، إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة كلام مكتوب ولكن سيتم وضع مؤشرات وقياس لتلك المؤشرات وسننزل لأدنى مستويات وستكون كل الأمور مفصلة تفصيلا دقيقا وأضاف حلمي أن الأهداف الإستراتيجية للحكومة 5 وفقا للبرنامج الحكومة وهناك تناغم مع رؤية مصر 2030 في ظل إطار منطقي متكامل من أدني عملية ومشروع إلى الأهداف الإستراتيجية ببرامج زمنية وضبط للانفاق وبتكلفة تقديرية سليمة لعدم الانحراف المالي.

وأضاف أنه سيتم تدريب جميع العاملين بالوزارات والجهات، كما سيتم إرسال فرق للتدريب بالمحافظات للعمل على إصلاح منظومتي التخطيط والمالية وهناك دعم كبير من الدولة لهذا الأمر وكذلك دعم من مجلس النواب.