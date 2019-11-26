"مستقبل وطن": مشروعات السيسي تجعل قناة السويس من أهم المناطق بالعالم

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد، والتي تشمل محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، والمرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، قائلا:"الرئيس يبني مصر في ثوبها الجديد بإرادة ومساعدة المصريين".

وأضاف "منظور"، في بيان، اليوم الثلاثاء أن افتتاح مثل تلك المشروعات سوف تجعل منطقة القناة واحدة من أهم المناطق الصناعية الكبرى والجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

وأشار إلى أن أنفاق 3 يوليو تعد من أكبر المشروعات القومية وتمثل بداية حقيقية للإعمار كونها مشروع حيوي يساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء من خلال تسهيل عملية العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء كما أنها ستساهم في خلق فرص عمل لأبناء مصر بشكل عام ولمحافظات مدن وسيناء بشكل خاص.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس للصالة الرياضية المُغطاة في العريش بمحافظة شمال سيناء والتي بلغت قيمتها نحو 92 مليون جنيه وبمساحة 23 ألف متر مربع تعكس حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء وإقليم قناة السويس تزامنًا مع مجابهة الإرهاب.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم والدولة المصرية تشهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات بخطط استراتيجية مُحكمة ودقيقة".​