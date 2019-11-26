"عربية النواب" تشيد بدور محافظ مطروح في العمل الميداني

كتب - أحمد علي:

أشاد أحمد رسلان، نائب مطروح، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بالدور الذي يقوم به محافظ مطروح، اللواء مجدي الغرابلي، في العمل الميداني والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال "رسلان"، إن المحافظ حريص على العمل الميداني، ويقوم بخطة تحرك لتفقد جميع مراكز ومدن وقرى مطروح، للوقوف على ما يتم من مشروعات تنموية وخدمية تستهدف النهوض بالأوضاع في مطروح.

وأشار النائب، إلى أنه في إطار الدور الميداني الذي يقوم به المحافظ، قام بزيارة لمدينة النجيلة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

ورافق المحافظ في الزيارة النائبين مهدي العمدة، وسليمان فضل العميري، والعمد والمشايخ من مركز النجيلة والقرى التابعة لها.

ووجه المحافظ بسرعة تطوير وتوسعة مركز شباب النجيلة لاستيعاب إقامة ملعب قانوني وإقامة سور مساهمة بـ50% من المحافظة و50% جهود مجتمع مدني مع دعم الأجهزة الرياضية للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة.

وشدد المحافظ، على تطوير ميدان مدخل المدينة بدعم من وزارة السياحة، ومراجعة مقايسة الأعمال بما يوفر إقامة حديقة أو مكان ترفيهي للأهالى بجوار مركز الشباب مع إجراء التعديلات اللازمة.

كما تفقد المحافظ، طريق النجيلة البحرية، موجها شركة الكهرباء بتعديل ومراجعة الكابلات مع قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بدراسة توسعة الطريق، وقيام مديرية الطرق برفع كفاءة طريق الشارع الرئيسي بمدخل المدينة.​