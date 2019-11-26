وزير الآثار وأعضاء لجنة الثقافة بالنواب يتفقدون ترميم قصر البارون

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، بحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة، آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصر تمهيدا لافتتاحه قريبا، وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي هيليوبوليس علي مر العصور.

وتضمنت الزيارة جولة بحديقة القصر لتفقد اعمال الأسوار ومنطقة الاستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين وعربة الترام القديمة لحي مصر الجديدة المعروضة بها، بالإضافة إلى القصر من الداخل وأدواره المختلفة والسطح الخاص به.

وخلال الجولة، استمع وزير الآثار وأعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن أعمال الترميم التي تم تنفيذها، ومشروع إعادة تأهيل القصر وسيناريو العرض بالقاعات المختلفه به.. وناقشوا مسار الزيارة داخل القصر وقاعاته.

ومن جانبه، قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، في تصريح اليوم، "إن نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ 95%، وهي تتم على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدا للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي أن العرض داخل القصر يروي تاريخ حي هيليوبوليس ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.​