قبيل أيام من حفل تسليمها.. التفاصيل الكاملة لجائزة أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد عاطف:

أيام قليلة تفصلنا عن حفل تسليم جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، وتستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في السابعة مساء، من يوم السبت المقبل.

وتضم القائمة القصيرة للجائزة، 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويجري اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

وأكدت مصادر بالجائزة أن القائمة الطويلة جاءت كالتالي: أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%"، مصطفى أبومسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، حسام ابراهيم عن ديوانه "سجن أس 4"، والباشا عبدالباسط عن ديوانه "حتى يستوي البحران"، مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، وائل فتحي عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا"، أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا".

أما عن الجائزة النقدية، المخصصة للدراسات النقدية في شعر العامية المصرية، فتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، ويشترط فيها أن يكون للكتاب منشورًا أو بحثًا خلال الفترة من أول يناير 2014 حتى نهاية موعد التقديم في 22 يوليو 2019، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

ورجحت المصادر فوز الشاعر والكاتب المسرحي محمود الحلواني، بجائزة "أحمد فؤاد نجم"، في مجال الدراسات النقدية، عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته.. قراءات في شعر العامية".

وقال "الحلواني" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتردد بشأن فوزه بالجائزة حتى الآن هو مجرد تكهنات أو تسريبات، ولن يتم إعلانها بشكل رسمي في حفل توزيع الجوائز.

وحول الكتاب قال الحلواني: "يتضمن الكتاب مجموعة من المقالات النقدية حول عدد من كبار شعراء العامية مثل صلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم وفؤاد حداد وسيد حجاب وسمير عبدالباقي ومجدي الجابري ويسري حسان ومسعود شومان ومدحت منير".

وأضاف الحلواني: "لم يكن شعر العامية ترفًا وإنما ضرورة، وطوال الوقت يقدم معارف حقيقية وموضوعات تمس الناس والجمهور، لأنه لصيق الصلة بالجمهور ويعبر عن الناس، على عكس شعر الفصحى الذي يمكن أن يخاطب النخبة أو المثقفين، ومن هنا جاء عنوان الكتاب".

وأكمل الحلواني: "لم يكن الشعر العامي حرًا في تناوله للموضوعات، وتعامل الشعراء معه باعتباره شعر الضرورة وأقدر وسيط قادر على الوصول للناس والتعبير عن همومهم ومشكلاتهم، وقدمت هذا الأمر بشكل تطبيقي على نماذج من كبار الشعراء الذين سبق ذكرهم".

يشار إلى أن جائزة "أحمد فؤاد نجم"، لشعر العامية المصرية تنظمها مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن 40 سنة في يوم 22 يوليو 2019.

ويعد أحمد فؤاد نجم أحد أهم شعراء العامية، وارتبط اسمه مع اسم الملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، عبر تجربة فنية امتدت لسنوات عديدة، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة "سفيرا للفقراء".

وتوفي أحمد فؤاد نجم في مثل هذا اليوم عام 2013 عن عمر يناهز 84 عاما، بعد عودته مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، التي أحيا فيها آخر أمسياته الشعرية برفقة فرقة "الحنونة" بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.​