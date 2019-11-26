لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن الدكتور طارق شوقين وزير التربية والتعليم، إنهاء خدمة نحو 1876 معلما، موزعين على المحافظات، قائلا: "بعضهم انقطع عن العمل لمدة ١٥ يوما أو شهرًا، وبعضهم محكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية، وآخرون محكوم عليهم في أحكام قضايا أخرى".

وأضاف شوقي، خلال كلمته مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "هناك نحو 260 ألف قضية للتعليم أمام المحاكم المختصة، موضحا أن المستشارين في هيئة قضايا الدولة يفرزون هذه القضايا، وجرى البت في 1032 قضية منها".