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لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات

03:42 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات

مؤتمر وزير التربية التعليم

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن الدكتور طارق شوقين وزير التربية والتعليم، إنهاء خدمة نحو 1876 معلما، موزعين على المحافظات، قائلا: "بعضهم انقطع عن العمل لمدة ١٥ يوما أو شهرًا، وبعضهم محكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية، وآخرون محكوم عليهم في أحكام قضايا أخرى".

وأضاف شوقي، خلال كلمته مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "هناك نحو 260 ألف قضية للتعليم أمام المحاكم المختصة، موضحا أن المستشارين في هيئة قضايا الدولة يفرزون هذه القضايا، وجرى البت في 1032 قضية منها".

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم أحكام جنائية

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