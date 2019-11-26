التعليم: 3 شهادات للترقي تعتمد على المهارة

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعديل قانون التعليم، بعد معرفة العوار القانوني والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

وقال عمر، خلال كلمته بمؤتمر التعليم المنعقد بالوزارة اليوم، إنه تم الوصول إلى 4 عناصر رئيسية للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين، منها أخلاقيات المهنة ومهارات التعايش، المعرفة والمهارات العامة، التنمية المهنية والمهارات الذاتية.

وأوضح: "سيتم تطبيقها بداية من العام القادم، وهناك ٣ شهادات للترقي العادية ٥ سنوات، والمتقدمة ٤ سنوات، العليا ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الترقي مرتبط بسنوات ممارسة العمل، ولكن فلسفة الوزارة الجديدة تعتمد على المهارة".​