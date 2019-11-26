أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

التعليم: 3 شهادات للترقي تعتمد على المهارة

03:41 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
التعليم: 3 شهادات للترقي تعتمد على المهارة

الدكتور محمد عمر

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعديل قانون التعليم، بعد معرفة العوار القانوني والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

وقال عمر، خلال كلمته بمؤتمر التعليم المنعقد بالوزارة اليوم، إنه تم الوصول إلى 4 عناصر رئيسية للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين، منها أخلاقيات المهنة ومهارات التعايش، المعرفة والمهارات العامة، التنمية المهنية والمهارات الذاتية.

وأوضح: "سيتم تطبيقها بداية من العام القادم، وهناك ٣ شهادات للترقي العادية ٥ سنوات، والمتقدمة ٤ سنوات، العليا ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الترقي مرتبط بسنوات ممارسة العمل، ولكن فلسفة الوزارة الجديدة تعتمد على المهارة".​

محمد عمر وزير التربية والتعليم شهادات للترقي مؤتمر التعليم

الخبر التالى:

لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات