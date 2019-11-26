خاص.. ننشر اشتراطات ترميم التماثيل بالميادين العامة تجنبا لتشويهها

كتب- محمد عاطف:

حصل "مصراوي" على نسخة من دليل ترميم الأعمال الفنية والتماثيل في الميادين العامة، والتي أرسلها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى وزير التنمية المحلية، الذي

أرسله إلى جميع المحافظين ورؤساء الأحياء والمسئولين عن الميادين العامة في المحافظات، حتى يتم تلافي تشويه التماثيل أثناء ترميمها من قبل العاملين بالأحياء.

وقال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "جاءت فكرة هذه الدليل بعد تكرار التعدي وتشويه التماثيل الفنية في الميادين، مما دفع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتشكيل لجنة تضم عميد كلية الفنون الجميلة وخبراء من الآثار ومن قطاع الفنون التشكيلية لوضع هذا الدليل الاسترشادي لكل رؤساء الأحياء والمسئولين عن التماثيل".

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي: "يضع هذا الدليل عددًا من الأسس والمعايير الفنية لترميم التماثيل حسب خاماتها، فلو كان التمثال من الحجر فإن له خامات محددة يتم ترميمه بها، أما إذا كان تمثال من البرونز أو البوليستر أو الرخام على سبيل المثال فإن لكل منها خامات معينة يتم ترميمه بها.​