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وزير التعليم بجنوب السودان يصل القاهرة

03:32 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وزير التعليم بجنوب السودان يصل القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولى، دنج دنج هوك ياي، وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل وزير التعليم بجنوب السودان على الطائرة الكينية، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان الوزير بجنوب السودان، التقى خلال زيارة سابقة للقاهرة، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واستعرضا النظام التعليمي الجديد والفلسفة التي تقوم الوزارة بتفيذها.

طلب "ياي"، الاستعانة بالخبرات المصرية والتعاون لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية لكل الصفوف وتدريب المعلمين.

مطار القاهرة وزير التعليم بجنوب السودان دنج دنج هوك ياي

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