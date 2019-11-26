أحدث أنظمة الأمان.. رئيس الهيئة الهندسية يوضح مميزات محور 3 يوليو

كتب- محمود مصطفى ومي مدحت:

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن محور 3 يوليو يضم 2 نفق سيارات، و2 حارة مرورية اتجاه واحد، ويبلغ طول النفق 3920 مترًا، ويبلغ القطر الداخلي 11.4 متر، والخارجي 12.6 متر.

وأضاف الفار خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، صباح الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تم تجهيز الأنفاق بأحدث أنظمة الأمان من التهوية والإضاءة ومكافحة الحريق، والتحكم الذكي، والإخلاء في حالات الطوارئ والمراقبة الكاميرات، والاتصال اللاسكي، ووضوح الرؤية"، ويتم التحكم عبر 2 غرفة ببمنى رئيسي وآخر احتياطي".

وقال رئيس الهيئة الهندسية: "تم إنشاء 2 منطقة أمنية شرق وغرب القناة على مساحة 130 فدان، بما 10 بوابة x راي، و2 منطقة خدمية شرق وغرب القناة، وتم تنفيذ أعمال الحفر باستخدام ماكينات حفر القناة، عبر تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم، وتم مد جسور التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن نفق السويس الجديد، يشكل مع نفق الشهيد أحمد حمدي المجموعة الثالثة من الأنفاق، معلنا مرور ماكينة حفر الأنفاق أسفل المجرى الملاحي، ويجرى استكمال أعمال الحفر.

وقال رئيس الهيئة الهندسية، إن إصرار الدولة المصرية على تنفيذ هذا القدر الهائل من المشروعات، كان له أبلغ الأثر في أعمال الإنجاز، موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدعم الذي تقدمه أثناء تنفيذ المشروعات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد.

ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.​