وزير التعليم يدعو المتبرعين لشراء الفصول المتنقلة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قرار تملك الأجانب بنسبة ٢٠% للمدارس، لا يطبق بأثر رجعي، وأن القرار جاء بسبب أن قانون الشركات يسمح للمستثمر بالإدارة عند تملك أكثر من ٢٠%.

وأضاف شوقي، خلال كلمته مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء فوضه بالجلوس مع المستثمرين، مستدركًا: "أؤكد ترحيبي بالمستثمرين ولكن بقدر من الانضباط".

وأشار إلى أن الوزارة تدعو المتبرعين، بشراء الفصول المتنقلة، على أنه سيتم كتابة اسم المتبرع على الفصل، موضحا أن التبرع بالفصول المتنقلة من أفضل الأعمال، لأنه هيفيد العملية التعليمية "علم يتنفع به".

وأوضح الوزير، إلى أن الفصول المتنقلة متعددة الاستخدامات، موضحا أنها ذكية ومزودة بشاشات تفاعلية.

وكان اللواء اللواء يسري النمر، مدير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات،

كشف ​عن إنتاج شكل جديد من الفصول التعليمية، خلال الأيام المقبلة؛ يتم صناعتها حالياً داخل المصنع، وهي عبارة عن سيارات متنقلة ومجهزة، وهناك نوعان منها، الأول يستطيع أن يستقبل 21 طالبًا فأكثر، والثاني يستقبل 42 طالبًا فأكثر.