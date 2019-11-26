رئيس أكاديمية الأزهر: نعمل على رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ

كتب - محمود مصطفى:

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حفل تخريج الدفعة الرابعة لأعضاء لجان الفتوى المصريين، في الدورة الرابعة تحت عنوان "إعداد المفتي المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهر ونصف، بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وحفل تخريج الأئمة والوعاظ المصريين في الدورة الثانية تحت عنوان: "الفقه وقضاياه المعاصرة"، والتي امتدت لشهر ونصف بمدينة البعوث بالإسكندرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية: إن الأزهر يعقد آمالًا كبيرة على الأئمة والوعاظ في نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تعلموها في الأزهر الشريف، والتي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع لدى أفراد المجتمع، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة والمتطرفة، التي يقعوا فيها ضحية للجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدم المجتمعات.

وأوضح أن الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وتدريبهم على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، والمفاهيم المغلوطة بأسلوب علمي مستنير.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحفيظ نائب رئيس الأكاديمية، إن الأزهر الشريف -على مر تاريخه- كان ولا يزال الحارس الأمين على الإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقًا، يؤدي رسالته ويتحمل مسئوليته في الحفاظ على الدين وتراثه، وعلومه الشرعية والعربية وغيرها.

وشدد على ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الفكر الأزهري المعتدل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء قيمة التآلف والتسامح، وتقوية روح الوحدة الوطنية، والتماسك والاستقرار بين أفراد المجتمع.