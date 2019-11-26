أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

التعليم العالي توافق على إنشاء معهد هندسي للسيارات والطاقة بهليوبوليس

01:16 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
التعليم العالي توافق على إنشاء معهد هندسي للسيارات والطاقة بهليوبوليس

وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 4994 لعام 2019، بشأن إنشاء المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة التابع لجمعية الشرق الأوسط للعلوم.

وجاء نص القرار كالتالي:​

التعليم العاليالتعليم العالي.

الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي هليوبوليس الجديدة معهد هندسي للسيارات والطاقة

الخبر التالى:

"نقل الكهرباء": إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة لتأمين التغذية بتوشكى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مرتضى للاعبي الزمالك: لا أريد مرتزقة بالفريق ولا مستحقات لكم لنهاية الموسم