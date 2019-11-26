التعليم العالي توافق على إنشاء معهد هندسي للسيارات والطاقة بهليوبوليس

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 4994 لعام 2019، بشأن إنشاء المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة التابع لجمعية الشرق الأوسط للعلوم.

وجاء نص القرار كالتالي:​