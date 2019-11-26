بينها رسوم السجائر.. وزير المالية يشرح مصادر تمويل "التأمين الصحي الجديد"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المتوسط العام لتكلفة علاج الفرد فى نظام التأمين الصحي الجديد يبلغ 2100 جنيه، وكان في السابق 180 جنيهًا فقط.

وأضاف، خلال كلمته، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وشمال سيناء، صباح الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التكلفة في النظام القديم ما قدرتش تغطي مستوى الشعب المصري، والنظام الجديد بيغطي الشخص الذي يعمل لدى الغير والأسرة بالكامل"، متابعًا: "على مدار الفترة الزمنية المقدرة متوسط تكلفة الفرد 2100، بما يعادل 210 مليارات جنيه لكل الشعب المصري، وفي نهاية الـ15 سنة متوسط التكلفة للفرد هيزيد لستة آلاف جنيه، وبتكون التكلفة 600 مليار جنيه تقريبا".

وقال وزير المالية: "بيتم تدبير الموارد اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد من اشتراكات المواطنين بنسبة من 35 إلى 40%، والموارد الإضافية من الرسوم المفروضة على السجائر والتبغ من 30 إلى 30%، والخزانة العامة للدولة حوالي 40%، كي نضمن السلامة والملاءة المالية".

وتابع معيط: "ستتم مراجعة النظام من الناحية المالية كل 3 سنوات، والعبء المالي اللي بدأنا به على المواطن مقبول ومُقدر، بالنسبة لدول عديدة أخرى".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر.​