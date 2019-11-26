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وزير الإسكان يعين "سيد هلال" قائما بأعمال نائب رئيس"المجتمعات العمرانية"

12:34 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وزير الإسكان يعين "سيد هلال" قائما بأعمال نائب رئيس"المجتمعات العمرانية"

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس محمد أنور سيد هلال، القيام بأعمال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك اعتباراً من ۲۰۱۹/۱۲/۱.

كما أصدر الجزار، قراراً وزارياً، بتولي المهندس طارق السباعي، الإشراف على بعض أجهزة المدن الجديدة بقطاع غرب (برج العرب الجديدة - حماية أملاك الهيئة - القرى السياحية)، ويكون مقر عمله بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك اعتباراً من ۲۰۱۹/۱۲/۱.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية محمد أنور سيد هلال سيد هلال

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