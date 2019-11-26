التنمية المحلية: "مشروعك" وفر ١٣ ألف وظيفة خلال أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي لللتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ساهم خلال شهر أكتوبر الماضي في تنفيذ 1807 مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المحافظات بقروض بلغت 249 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل للشباب مؤكداً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة، التي تستهدف جميع فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة لاعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لقدراتهم.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن "مشروعك" ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير أكثر من 684 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 132 ألفا و364 مشروعا بقروض بلغت حوالى 12 مليار جنيه، بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن المشروع يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى الـ 5 %.

أوضح اللواء شعراوي أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية والشرقية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك في الشهر الجاري حيث تجاوزت المشروعات التي نفذتها محافظة المنيا 16 ألف مشروع وفرت حوالي 86 ألف فرصة عمل والبحيرة أكثر من 14 ألف مشروع وفرت أكثر من 61 ألف فرصة عمل وسوهاج 14 ألفاً وفرت أكثر من 69 ألفاً فرصة عمل، والدقهلية أكثر من 11 ألف مشروع وفرت أكثر من 55 ألف فرصة عمل والشرقية أكثر من 10 الاف مشروع وفرت 69 ألف فرصة عمل.

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تبسيط الإجراءات للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة باعتبار هذه النوعية من المشروعات أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والمرأة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والاستفادة من الخامات المحلية والبيئة المتاحة على المستوى المحلي.

وأضاف الوزير أن مشروعك يقدم مزايا لأصحاب المشروعات المنفذة منها منح ترخيص مؤقت للمشروعات لحين استكمال إجراءات الترخيص النهائي، كما يوفر دراسات جدوى جاهزة للراغبين في تنفيذ مشروع صغير أو متوسط ولايوجد لديه دراسة جدوى محددة كما يقدم مشروعك الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع وأيضا تدريب القائمين عليه والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.