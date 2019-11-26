نائب محافظ القاهرة: نقل ورش العين السخنة مؤقتا لسوق عرب يسار بالسيدة عائشة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، نقل ورش العين السخنة بصفة مؤقتة إلي سوق عرب يسار بمنطقة السيدة عائشة، لحين الانتهاء من إنشاء سوق المواردى والمقترح كحل بديل للعديد من المستحقين كورش ومحلات بديلة ممن تم نقلهم نتيجة لأعمال التطوير التي تتم في العديد من المناطق التابعة للمنطقة الجنوبية.

وأضاف فؤاد، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه اجتمع بأصحاب هذه الورش بقاعة المناسبات بمسجد الإمام الليثي بحضور العميد أيمن من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء صفوت، مساعد الفرقة قطاع الجنوب، ومحمد ماهر، عضو مجلس النواب، واللواء رئيس الحي لإيجاد حلول بديلة ومرضية لهم عن طريق التواصل المباشر مع المواطنيين.

وأشار إلى أنه تم اليوم إخلاء الورش ونقلهم بصفة مؤقتة إلي سوق عرب يسار بمنطقة السيدة عائشة، في ضوء جهود توفير حياة كريمة لمواطني المنطقة الجنوبية.