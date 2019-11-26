السيسي يفتتح المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد

القاهرة - مصراوي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، المرحلة الأولى، من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد، عبر الفيديو كونفرانس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة بورسعيد.

ومن بين المشروعات، أنفاق 3 يوليو، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.