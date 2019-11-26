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السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة

10:49 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس.

واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، الرئيس السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور كل من المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.

السيسي المجمعات الصناعية جنوب الرسوة مجدي غازي مشروعات بورسعيد

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