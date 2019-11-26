السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس.

واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، الرئيس السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور كل من المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.