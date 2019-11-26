ننشر صور أنفاق 3 يوليو وميناء شرق بورسعيد
10:49 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
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القاهرة - مصراوي
نشرت صفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، عدة صور لأنفاق 3 يوليو وميناء شرق بورسعيد.
ويشهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات القومية في بورسعيد، ومن ضمنها أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.
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