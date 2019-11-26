أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ننشر صور أنفاق 3 يوليو وميناء شرق بورسعيد

10:49 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

القاهرة - مصراوي

نشرت صفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، عدة صور لأنفاق 3 يوليو وميناء شرق بورسعيد.

ويشهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات القومية في بورسعيد، ومن ضمنها أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.

أنفاق 3 يوليو ميناء شرق بورسعيد شركة المقاولون العرب المشروعات القومية حركة التجارة مشروعات بورسعيد

الخبر التالى:

السيسي يفتتح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد