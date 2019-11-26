برلماني: على الدولة استغلال مهارات وقدرات ذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باهتمام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذوي الإعاقة، مضيفًا أن الجهاز يقدم العديد من الدورات المجانية لمن يرغب في تنفيذ وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى المساعدة في اختيار المشروع المناسب.

وأوضح مشهور أن هذه التدريبات تمكن ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية، بذوي الإعاقة، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن ذوي الإعاقة، جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات على البذل والعطاء، تتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال، مؤكدًا ضرورة أن يتم حصر أعداد راغبي العمل منهم وتصنيف نوع الإعاقة الخاصة بهم، لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم.