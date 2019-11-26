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اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"

03:27 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"

القمر الصناعي طيبة سات

القاهرة- (مصراوي):

ينطلق اليوم الثلاثاء، القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ"مصراوي"، أمس الاثنين، إنه تم تأجيل إطلاق القمر 24 ساعة بسبب شدة الرياح، مضيفًا: "سرعة الرياح على ارتفاع 30 كم فوق سطح البحر غير مناسبة لعملية الإطلاق ولذلك تقرر تأجيله". وتابع: "سيتم إطلاق القمر في الساعة 11:09 من مساء الثلاثاء".

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.

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