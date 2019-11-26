لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. كيف تستفيد من مبادرة سداد الأقساط إلكترونيًا؟

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8 خطوات.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا في تشطيب شقتك بالإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

"طرق سداد أقساط التمويل العقاري اتغيرت عن زمان، دلوقتي تقدر تسدد من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية مجانًا".. بهذه الكلمات أعلن البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

المبادرة الجديدة تساعد عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تم طرح منه 11 إعلان ويجري الآن حجز الإعلان الـ12 في محافظات الصعيد، على سداد أقساط وحداتهم السكنية بعدة طرق.

ووفقًا لمي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصل حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي إلى 27 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، عن طريق 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4.3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة.

وأكدت أن المنظومة الجديدة تهدف لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.

وأتاحت المبادرة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي بطريقتين، الأولى السداد بالكرت المدفوع مقدمًا، أو الثانية عن طريق محفطة الهاتف المدفوع من الموبايل، عن طريق تحميل تطبيق محفظة البنك على الهاتف بعد أن يتيح البنك هذه المحفظة، ليعيد إرسال رسالة شهريًا تتضمن موعد وقيمة القسط الشهري، على أن تكون هذه الخدمة مقدمة مجانًا.

الخدمة الجديدة سيتم إتاحتها للحاجزين أول ديسمبر 2019، لعملاء أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، سجل البنك الأهلي المصري المركز الأول بحجم تمويل 7.216 مليار جنيه، استفاد منها 73 ألف عميل، وبنك مصر في المركز الثاني بتمويلات بلغت 5.289 مليار جنيه لـ52.25 ألف عميل.

وجاء في المركز الثالث بنك الإسكان والتعمير بتمويلات قيمتها 4.8836 مليار جنيه لـ55 ألف عميل، والمركز الرابع حصل عليه بنك القاهرة بتمويلات قيمتها 2.2 مليار جنيه لـ24.5 ألف مستفيد، أما المركز الخامس جاء من نصيف البنك التجاري الدولي بتمويلات قيمتها 1.174 مليار جنيه لـ 10.38 ألف مستفيد.

ووصل عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي 917 ألف مواطن، حصل منهم 275 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن، بينما وصل متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالي 97.8 ألف جنيه، بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقاري (20 بنك و8 شركات تمويل عقاري).

ووصل حجم الدعم النقدي من الصندوق لـ4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.