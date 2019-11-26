اليوم.. القومي للبحوث يعقد المؤتمر الأول لـ"الميكروبيوم والميكروبيوتا"

(مصراوي):

يعقد المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم، المؤتمر المصري الدولي الأول للميكروبيوم والميكروبيوتا في الصحة والمرض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة نهلة منصور، بقسم كمياء منتجات طبيعية وميكروبية - الشعبة الصيدلية- المركز القومي للبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيتناول كل ما هو حديث في مجال الميكروبات الطبيعية وجيناتها والدور الذى تشكله في حالة العائل سواء في الصحة أو المرض، حيث أصبح هناك اهتمام متزايد على مستوى العالم بهذا المجال لما وجد من دور مباشر في الشفاء من أمراض عديدة مثل السرطان والسمنة والقولون العصبي حتى المخ والحالة المزاجية وضرورة توظيف الميكروبيوتا وجيناتها في تعزيز الحالة الصحية والمناعية للإنسان والحيوان.

يستهدف المؤتمر تجميع القطاعات الأكاديمية والصناعية لتسليط الضوء على أهمية دور الأحياء المجهرية المتعايشة مع الإنسان أو الحيوان عن طريق لفت الانتباه ورفع الوعي حول هذا المجال المتعدد التخصصات، وكيفية الحفاظ على الميكروبيوتا الطبيعية وتنميتها المستدامة. سنقدم هذا العام سلسلة من المحاضرات ضمن مجموعة واسعة من الموضوعات.

يشارك في هذا المؤتمر لفيف من العلماء المصريين ونظرائهم من العديد من الدول الرائدة في بحوث الميكروبيوتا والميكروبيوم في كل من المجالات الصيدلية والطبية والبيطرية والتغذية بدول ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا، وذلك لتبادل الخبرات والتعريف بأحدث الابحاث والتقنيات وإتاحة الفرص للتعاون بينهم في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها الميكروبيوم البشري، إختلال الميكروبيوم وعلاقته بالأمراض، الميكروبيوم ومحور المخ الميكروبات المفيدة كأدوية الجيل التالي، البكتيريا المعدلة وراثيا للأغراض العلاجية، البروبيوتيك كحامل للفاكسينات، الميكروبيوم من المختبر إلى التطبيق العلاجي.