اليوم.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي السوري "حاجو" بالأوبرا

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان التشكيلي السوري (ألماني الجنسية) بهرم حاجو، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة "الباب/سليم" بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وأكد "سرور"، في بيان أمس الاثنين، أن استضافة معرض الفنان التشكيلي الألماني الجنسية والسوري ذو الأصول الكردية بهرم حاجو، مهمة، قائلًا: "أعتبرها إطلالة متميزة لفنان متألق حقيقةً".

وأضاف: "لعل هذا المزيج المُشار إليه من تعدد روافد ثقافته قد أكسبه زخمًا وجرأة متفردة في تناول موضوعاته الفنية التي تتمحور حول لغة الجسد الإنساني ودلالاتها المعنوية والوجودية أيضًا".

وتابع: "أن معاناته كإنسان انعكست بشكل كبير على مشاهده الصادمة أحيانًا ولكنها تضع المشاهد أمام رؤيته وأحاسيسه مباشرة وربما أمام حقيقته هو!! فلدية القدرة على التوغل بعيدًا إلى الأعماق الدفينة".

وأوضح، أن المعرض عبارة عن مشاهد تصويرية يكسوها الحزن والغضب والرفض أو النقد في أبسط صورها، فريشته تحت وطأة مشاعر الغربة والحنين وربما الخوف.

وقال :"أرى أن حياته بأوروبا أكسبته جرأة جميلة حين يتناول العلاقات الإجتماعية بين الرجل والمرأة خاصة تلك الصورة في المجتمعات الشرقية".

الفنان بهرم حاجو من أصل كوردي وُلد سنة 1952 في قرية ديرون شمال شرق سوريا، يقيم في ألمانيا منذ ثلاثة عقود، ويحمل الجنسية الألمانية إلى جانب السورية، حاصل على الإجازة من أكاديمية مونستر للفنون بألمانيا 1984 ويعد من الفنانين المهمين في الحركة التشكيلية الألمانية الحديثة، وفي رصيده عدد كبير من الجوائز العالمية، أبرزها جائزة (هنري ماتيس) الفرنسية عام 2014.

يستمر عرض الأعمال حتى 7 ديسمبر2019.

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