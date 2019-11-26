"الطفل المعجزة" يثير أزمة بجامعة القاهرة.. و"الخشت": متخصصون سيقيسون قدراته

القاهرة- (مصراوي):

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطفل المعجزة"، المُتميز في الرياضيات، الذي منعه الأمن من دخول الجامعة، أمس الاثنين.

واستنكر رئيس الجامعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تصرف الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيال قصة الطفل، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا ومتميز في الرياضيات، الذي بدأ يقرأ مناهج أكبر من عمره، وعندما شعر أهله بتميزه في الرياضيات، توجهوا للجامعة، وبالفعل يحضر الطفل بالجامعة منذ عام ونصف، حتى تم منعه من الحضور.

وقال الخشت: "نحن في دولة مؤسسات، ومن المفترض أن يرفع الدكتور هاني طلبًا لرئيس القسم، ورئيس القسم يرفعه لعميد الكلية، وعميد الكلية يرفع لي، إذا وجد الطالب يستحق".

وأضاف: "سيتم تكليف العميد بتشكيل مجموعة أساتذة متخصصة لقياس قدرات الطالب، والطفل فكرني بنفسي، كنت عايز اختصر وأنا صغير بعض المراحل التعليمية".

ولفت إلى أنه سيكلف عميد الكلية بتشكيل مجموعة متخصصة من الأساتذة في الرياضيات لاختبار الطفل، مضيفًا: "عشان يبقى كلام علمي".

وتابع: "هذه النوعية من الطلاب موجودة كثيرًا في مصر، أنا طلعت الأول على محافظة الجيزة في الرياضيات الحديثة في الإعدادية ومعملتش أذعرينة".

واستطرد: "الدكتور هاني غلطان، أنا كنت في قمة المعرفة بدبي، رفع الأمر أمتى؟، عشان يطلع في الإعلام ويعمل هيصة؟".

وكان الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، كشف تفاصيل منع الطفل المعجزة في الرياضيات، من الالتحاق بالجامعة بدون معرفة سبب واضح، مشيرًا إلى أن الطفل عمره 13 عامًا ومتميز في الرياضيات ويقرأ مناهج أكبر من عمره، وعندما شعر أهله بتميزه توجهوا إلى الجامعة، وبالفعل يحضر الطفل بالجامعة منذ عام ونصف.

وأشار الحسيني، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، إلى أنهم رأوا في قسم الرياضيات بالجامعة، أن الأفضل للطفل أن يحضر محاضرات مع الطلاب بشكل منتظم، ليستفيد بشكل أكبر، وبالفعل تم الترتيب أن يحضر الطفل محاضرات 3 أيام أسبوعيًا.

ولفت إلى أنه نتيجة تعرض الطفل لمضايقات عند دخوله الجامعة من الأمن، تقرر منحه جواب للدخول، ولكنهم فوجئوا أن مدير الأمن بالكلية تواصل معهم، وأخبرهم أن جهات أمنية رفضت الأمر، منوهًا إلى أنه كتب خطابًا لرئيس الجامعة يطالبه بالتدخل، ولم يرد.