بسبب قرار الرئيس السيسي.. جلسة طارئة في البرلمان الخميس المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، بأن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.

وأوضح فوزي - في بيان لمجلس النواب الاثنين - أن انعقاد الجلسة الطارئة يأتي قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً (٨ ديسمبر المقبل)، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

ونوه بيان مجلس النواب بأن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ولفت بيان مجلس النواب إلى أنه قد ورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.