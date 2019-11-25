مصر خارج الترتيب.. وصول نحو 1.13 مليون معتمر إلى السعودية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إصدار مليون و339 ألفًا و376 تأشيرة خلال الفترة منذ غرة شهر محرم هذا العام (الموافق 31 أغسطس 2019) وحتى 27 من ربيع الأول 1441هـ (الموافق 24 نوفمبر 2019).

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونًا و133 ألفًا و365 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297ألفًا و491 معتمرًا، فيما سجلت إحصاءات المغادرين من مختلف المنافذ 835 ألفًا و874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيانها الإحصائي، أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها مليون و88 ألفًا و608 معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44 ألفًا و750 معتمرًا، ووصل 7 معتمرين فقط عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكانت وبالترتيب: باكستان (319 ألفًا و494)، تليها إندونيسيا (306 آلاف و461)، وثالثًا جاءت الهند (195 ألفًا و345)، ثم ماليزيا (50 ألفًا و841)، وتركيا خامسًا بـ50 ألفًا و775 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من بنجلاديش (36 ألفًا و)21، والجزائر (28 ألفًا و785)، والمغرب (18 ألفًا و146)، والعراق (16 ألفًا و851)، والأردن (16 ألفًا و223 معتمرًا).