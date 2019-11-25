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"البحوث الإسلامية": دور الأزهر العالمي يؤكد ضرورة نشر التسامح والسلام بين الناس

09:31 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
"البحوث الإسلامية": دور الأزهر العالمي يؤكد ضرورة نشر التسامح والسلام بين الناس

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير م

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الاثنين، وفدًا من جزر المالديف برئاسة أحمد رياض وزير الدولة للتربية والتعليم، يرافقه محمد شجاع عبدالرحيم مدير المدرسة العربية الإسلامية بجمهورية المالديف، لبحث سبل التعاون المشترك في جميع المجالات العلمية.

وقال عياد، إن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب عالمية، عمل على مرّ تاريخه على القيام بها.

واستعرض عياد، جهود الأزهر الشريف في نشر العلم والثقافة في جميع أنحاء العالم من خلال مبعوثي الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال في شتى أنحاء العالم، والعمل تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس.

من جانبه، أبدى الوفد سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف، مؤكدين الدور المهم الذي يقوم به في العالم كله، لنشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

نظير محمد عياد مجمع البحوث الإسلامية جزر المالديف أحمد رياض المالديف الأزهر الشريف

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