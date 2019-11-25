وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ البحيرة سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية

كتب- محمد عاطف:

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والإبداعية في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت عبد الدايم أن نشاط الثقافة فى مختلف أرجاء مصر يعمل في مسارات متعددة تهدف إلى نشر التنوير ومجابهة التعصب وترسيخ الهوية، مشيرة إلى الدور الهام للإبداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان باعتبار الثقافة ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تقديم ألوان فنية وفكرية متنوعة لأبناء المحافظة خاصة الشباب إلى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين، كما وجهت بتنفيذ ورشة ابدأ حلمك الخاصة بصقل المواهب في مختلف فنون المسرح بقصر ثقافة دمنهور بعد افتتاحه مباشرة إلى جانب استضافته للدورة القادمة من مهرجان الفرق القومية، وقدمت الشكر لمحافظ البحيرة على دعم الأنشطة الإبداعية بالمحافظة.

من جانبه، ثمن اللواء هشام امنة جهود الثقافة فى المحافظة، وبالأنشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة التى تنظمها ونجحت فى جذب الشباب والنشء الجديد، وأثنى على المستوى المتميز للعروضها الرامية إلى الارتقاء بالوعى والذوق العام.