البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بتكلفة 1.2 مليون جنيه

القاهرة- (أ ش أ):

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال مراسم التوقيع - أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

وأشارت إلى البعد الدولي للاتفاق من خلال مساعدة مصرعلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاق تغير المناخ، حيث أن إنتاج البيوجاز يهدف إلى خفض الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية.. مضيفة أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل مع الدمج المجتمعي للمرأة والحفاظ على البيئة في صعيد مصر.

وقدمت وزيرة البيئة مجموعة من نماذج تحويل القضايا والمشكلات البيئية إلى فرص حقيقية تعود بالنفع على المواطن المصري منها إنشاء أول نظام لمشاركة الدراجات بمصر في الفيوم لتوفير وسيلة مواصلات بسيطة وسهلة ورخيصة تحافظ على البيئة وتحقق فرص عمل للشركات الشبابية الناشئة والمجتمع المدني، وأيضا تحويل قش الأرز إلى فرصة اقتصادية بدلا من حرقه والتسبب في تلوث الهواء حيث تم فتح 860 موقعا لتجميع قش الأرز هذا العام لتوفير فرص عمل للفلاح من خلال كبسه وفرمه وتحويله لأعلاف وأسمدة.

وأوضحت أن العمل بمنظومة المخلفات لم يقتصر على المخلفات الصلبة بل تم العمل على إيجاد كيان رسمي لتدوير المخلفات الإلكترونية ووضع استراتيجية للتعامل مع المخلفات الزراعية وأخرى للمخلفات الخطرة والطبية، كما يتم العمل على دمج الشباب في صون المحميات الطبيعية وتوفير فرص عمل لهم تساعد على صيانة موارد المحمية وتخلق فرص لاستدامتها، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية ومشاركتهم في استدامة موارد المحميات وخلق فرص اقتصادية لهم حيث أدت مشاركة سيدات محميات الفيوم في استغلال الموارد الطبيعية بها على زيادة الدخل بنسبة 260% خلال عام وفي محميات البحر الأحمر وتحديدا بوادي الجمال زاد بنسبة 146%.

وأكدت فؤاد أيضا حرص وزارة البيئة على دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية الجديدة بالتعاون مع وزارة التعليم وتشجيع مبادرات شباب الجامعات في مجال الابتكارات ومشروعات التخرج لتربية أجيال تعي أهمية البيئة وصونها.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق عدة مبادرات استكمالا لتلك المبادرات البيئية المختلفة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية لتشجيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدني في العمل البيئي، وهما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إضافة إلى العمل على جذب مزيد من الصناعات التي توفر بدائل بيئية مناسبة للأكياس البلاستيكية التي تمثل تهديدا للموارد الطبيعية والصحة، كما سيتم العمل على برنامج قومي للتشجير في كافة ربوع مصر باعتبار الأشجار وسيلة رخيصة الثمن لمواجهة آثار التغيرات المناخية ودعت القطاع الخاص لتبني تلك المبادرة.