بعد تأجيله مرتين.. وكالة الفضاء المصرية تحدد موعدًا جديدًا لإطلاق "طيبة 1"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، موعدًا جديدًا لإطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة 1".

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ"مصراوي"، إنه تم تأجيل إطلاق القمر 24 ساعة بسبب شدة الرياح، مضيفًا: "سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم فوق سطح البحر غير مناسبة لعملية الإطلاق ولذلك تقرر تأجيله".

وتابع "القوصي": "سيتم إطلاق القمر في الساعة ١١.٩ من مساء غدٍ الثلاثاء".

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