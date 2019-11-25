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وزارة الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي لجزيرة الوراق- صور

08:15 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
وزارة الإسكان تعتمد المخطط الاستراتيجي لجزيرة الوراق- صور

جزيرة الوراق

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بالموافق على القرار الوزاري رقم 775 لسنة 2019، والخاص بالمخطط الاستراتيجي العام للتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.

ونص القرار على أن يكون المخطط طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاعات الواردة بموافقة وزارة الدفاع.

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عاصم الجزار وزارة الإسكان جزيرة الوراق

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