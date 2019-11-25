"السكة الحديد": 500 جنيه مكافأة للعاملين بورش الهيئة

كتب- أسامة علي:

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعه، أن الفريق كامل الوزير وزير وافق اليوم على صرف مكافأة 500 جنيه للعاملين داخل أسوار ورش التبين وإيرماس وأبو راضي بما فيهم العمالة الموسمية بنظام الـ 55 يومًا، وذلك تقديرًا للجهد المبذول في العمرات والذي استشعره الوزير أثناء الزيارة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن الفريق كامل الوزير، أنه مهتم جداً بمشاكل وقضايا العاملين وقد أرسل خطاباً للهيئة للاستفسار عن تأخر درجة الكبير عقب مذكرة النقابة العامة.

في ذات السياق، أكد وزير النقل أنه سيقوم بالمرور على المناطق ومواقع العمل ومتابعة العاملين والاستماع إليهم ومكافأتهم وتحفيزهم وحل كل مشاكلهم.

ووجهت النقابة، الشكر لوزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة السكة الحديد.