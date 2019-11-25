لماذا تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" للمرة الثانية؟

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، والذي كان مقرر إطلاقه اليوم الاثنين، في تمام الساعة ١١.٨ مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات بمصر.

وذكر القوصي، لـ"مصراوي"، أن تأجيل إطلاق القمر يرجع إلى "شدة الرياح"، قائلًا: "تم تأجيل إطلاق القمر حتى الساعة ١١.٩ من مساء غدٍ الثلاثاء، سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم فوق سطح البحر غير مناسبة لعملية الإطلاق ولذلك تقرر تأجيله".

وكان "القوصي"، قال في وقت سابق من الاثنين، إنه تم تحديد موعد الإطلاق في الساعة الحادية عشر، وثمان دقائق اليوم.

وكان تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري للمرة الأولى، الجمعة الماضي، لأسباب فنية. وقال رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن السبب وراء التأجيل يعود إلى وجود عطل فني في أحد القطاعات المتعلقة بمنصة الإطلاق.

وأضاف القوصي: "وجدنا في منصة إطلاق القمر الصناعي عطلًا في قطاع التغذية الكهربائية للمنصة، وهو ما أجل عملية الإطلاق لأنه لم يكن من الممكن إطلاق القمر في ظل استمرار تواجد هذا العطل".

وبإطلاق القمر المصري "طيبة -1" من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية، تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية.