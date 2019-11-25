للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، والذي كان مقررًا إطلاقه اليوم الاثنين، في تمام الساعة ١١.٨ مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف القوصي، في تصريحات لمصراوي، أنه تم تأجيل إطلاق القمر حتى الساعة ١١.٩ مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك بسبب شدة الرياح.

وتابع رئيس وكالة الفضاء المصرية: "سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم فوق سطح البحر غير مناسبة لعملية الإطلاق ولذلك تقرر تأجيله".

وكان "القوصي"، قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه سيتم إطلاق القمر المصري في الساعة 11.8 مساءً. وهو ما أكدته الدكتورة غادة عامر، مستشار فني بوكالة الفضاء المصرية، حيث أعلنت أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "طيبة ١" من منصته في تمام الساعة 11.8 مساءً اليوم.

وأضافت: "هذا الموعد نهائي وتقرر بعد اجتماع تم عقده أمس لكامل الطقم المسؤول عن الإطلاق".

وأشارت إلى أن ما حدث خلال الموعد السابق وتأجيل عملية الإطلاق "أمر طبيعي جدًا"، ويحدث في أي دولة وليس حادثة مختصة بمصر فقط​.

يذكر أنه بإطلاق القمر المصري "طيبة -1" من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية، تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية.

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