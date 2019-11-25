مستشار بوكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي "طيبة ١" اليوم 11.8 مساءً

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة غادة عامر، مستشار فني بوكالة الفضاء المصرية، الموعد الجديد لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".

وقالت "عامر"، في تصريحات لـ"مصراوي"، الاثنين، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "طيبة ١" من منصته في تمام الساعة 11.8 مساءً اليوم.

وأضافت: "هذا الموعد نهائي وتقرر بعد اجتماع تم عقده أمس لكامل الطقم المسئول عن الإطلاق".

وأشارت إلى أن ما حدث خلال الموعد السابق وتأجيل عملية الإطلاق "أمر طبيعي جدًا"، ويحدث في أي دولة وليس حادثة مختصة بمصر فقط​.

يذكر أنه بإطلاق القمر المصري "طيبة -1" من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية، تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية.

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