وزيرة السياحة: توقعات بزيادة الحركة الوافدة من الصين عقب افتتاح المتحف الكبير

القاهرة- (أش أ):

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني زيادة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة وأن الشعب الصيني من محبي السياحة الثقافية، بالإضافة إلى شغفه بالحضارة والآثار المصرية العظيمة.

وذكرت وزارة السياحة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاءات الوزيرة، مع مجموعة من الصحف ووكالات الأنباء والإعلام الصينية، استعرضت خلالها التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة المصري، وإبراز التنوع الذي تتمتع به المقاصد السياحية المصرية، بمقر السفارة المصرية ببكين بحضور السفير الدكتور محمد البدري، على هامش مشاركتها في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذي عُقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين.

وأكدت المشاط - خلال اللقاءات - على عمق العلاقات التي تربط بين دولتي مصر والصين، مشيرة إلى التعاون المستمر بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجال السياحة، لافتة إلى أن السوق الصيني يعد من الأسواق السياحية الواعدة التي تسعي وزارة السياحة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه لمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر بجانب الأسواق التقليدية وهو ما يتضمنه أحد أهداف محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه في ضوء حرص الوزارة على زيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين لمصر، فقد أقامت الوزارة شراكة مع شركة"Ctrip" الصينية للترويج لمصر داخل السوق الصيني من خلال تقديم المنتجات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري للشعب الصيني.

وأشارت الوزيرة إلى أن بكين وجوانزو وشيندو وهانزو وشنغهاى وكونمينج، تعتبر من أهم المناطق الصينية التي يفد منها سائحون صينيون إلى مصر، مؤكدة أن أعداد السائحين الوافدين من الصين تضاعفت في عام 2018 عن عام 2016.

وتحدثت الوزيرة - خلال للقاءات - عن رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وبكين والتي تبلغ 3 رحلات أسبوعيا إضافة إلى 7 رحلات أسبوعيا مباشرة بين القاهرة وجوانزو.

ونوهت بأن الوزارة تعتمد في حملتها الترويجية لمصر بالخارج علي تحديث آليات الترويج واستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، لافتة إلى أن هذه الحملة تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي

"People to People "، الترويج لكل مدينة سياحية علي حدى "Branding by Destination "، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير "GEM2020 ".

ودعت الوزيرة، الشعب الصيني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها الأثرية والطبيعية، كما دعتهم لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه العام القادم والاستمتاع بما يحتويه من كنوز، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة حيث أنه يضم بين جنباته الآثار والكنوز المصرية العظيمة في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

وحول التطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري؛ أشارت الوزيرة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2018 وعام 2019، لافتة إلى أن هذه الزيادة انعكست علي الإيرادات السياحية؛ حيث حققت السياحة المصرية 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 لتحقق بذلك أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، موضحة أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن القطاع أصبح لديه الآن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي انعكست علي رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث فازت وزارة السياحة لأول مرة بجائزة" الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، وذلك تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة خلال العامين الماضيين مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019؛ كما تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي وفقا لنفس التقرير؛ بالإضافة إلى أن مصر احتلت المركز الأول في إفريقيا في الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) وفقا للتقرير الذي نشرته "Bloom Consulting بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء في سبتمبر 2019.

يذكر أن من بين اللقاءات الإعلامية التي عقدتها الوزيرة، لقاءات مع وكالة شينخوا الصينية، قناة الصين بالعربية، موقع بايدو الصينيBaidu، مجلة الصين اليوم، التليفزيون الصينيCCTV4، تليفزيون فينيكس Phoenix TV، مجلة الاستثمار الصينية، وCGTN Arabic، وChina.org، وPeople’s Daily، وGlobal Times، وChina and Egypt News Net news، ووكالة أنباء المغرب، ووكالة أنباء الكويت، وغيرها.