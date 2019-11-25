"قومي المرأة" يبدأ رسم جدارية "يالا نحميها" لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة

القاهرة- (أ ش أ):

نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، المرحلة الأولي من نشاط رسم جدارية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بعنوان (يالا نحميها)، وذلك في ضوء الأنشطة التي ينفذها المجلس ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة - في تصريح اليوم الاثنين- إلى أن هذا النشاط يهدف إلى تشجيع طلبة وطالبات المدارس للتعبير من خلال الرسم عن كيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال رسم لوحات يستخدمن فيها كامل إبداعتهن للتعبير فيها عن الموضوع.

وأوضحت أن أحد الفنانين سيقوم بتجميع هذه اللوحات في لوحة جدارية واحدة لتكون الجدارية بمثابة إعلان واضح أمام المجتمع بمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.. قائلة "إن هذا النشاط يستهدف طلبة وطالبات بعدد من المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية ومدارس الدمج بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، المنوفية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، سوهاج، المنيا، الدقهلية)، وهو عبارة عن ثلاث مراحل".

وأضافت أن المجلس انتهى من المرحلة الأولي من تنفيذ الجدارية، والتي تضمنت عقد ورشة عمل استهدفت 50 من معلمي وموجهي التربية الفنية، مبينة أن الهدف من ورشة العمل التعريف بقضية العنف ضد المرأة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة، وتوعية المشاركين بكيفية مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة ليقوموا بدورهم في نقل الفكرة إلى الطلبة والطالبات المشاركين في رسم الجدارية لتوضيح الفكرة من خلال الرسم.

ولفتت إلى أن ورشة العمل تناولت أشكال العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وأساليب التعامل معها وكيفية تغير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وقانون حماية الاشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على مواد المرأة في القانون، وذلك لمنح المشاركين الفكرة العامة لتنفيذ الجدارية وكيفية وضع العناصر الأساسية للتعبير بالرسم عن الفكرة.

وقد حاضر في ورشة العمل كل من: الدكتورة هبة هجرس وعدد من أعضاء لجنة الإعاقة بالمجلس، والدكتور نبيل الحلوجي فنان الجداريات وعضو هيئة التدرس بأكاديمية الفنون.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تنطلق غدا الثلاثاء، تتضمن تنفيذ 10 ورش عمل في 10 محافظات لعدد 40 طالبا وطالبة بكل محافظة، حيث يقوم الطلاب خلال ورش العمل بالتعبير من خلال الرسم واستخدام الألوان على لوحات توضح فكرة المبادرة ثم يتم تجميع اللوحات من المحافظات جميعا ثم يستعين بها فنان جداريات لتجميعها خلال لوحة واحدة توضح الفكرة.. أما المرحلة الثالثة فتتضمن تنظيم معرض يشمل اللوحة الجدارية بمقر المجلس القومى للمرأة، ويتم دعوة الطلبة والطالبات اللاتي تم اختيار رسوماتهم لإنهاء الجدارية لتعطي في النهاية عرضا واحد، بالاضافة إلى عرض اللوحات الأخرى التي لم يتم اختيارها.