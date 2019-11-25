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وزير الشباب والرياضة يكرم الموهوبين من الطلائع

04:36 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
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كتب- مصراوي:

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددا من الأطفال والشباب الموهوبين في عدد من المجالات المختلفة، خلال الندوة التثقيفية التي أقيمت قبل أيام بمقر وزارة الشباب.

واحتفى صبحي بعدد من الطلائع بمراكز الشباب، من بينها شعبة المنتدى الثقافي بمركز شباب الصفا بمحافظه الجيزة.

وقدم وزير الشباب عددا من الدروع التذكارية للموهوبين بعد تقديم فقرات متميزة فى مجال الشعر والزجل.

أقيم الحفل بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرية تحت رعاية الإداره المركزية للطلائع.

وزير الشباب والرياضة تكريم الموهوبين أشرف صبحي ندوة تثقيفية

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