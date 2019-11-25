"من مكانك".. مسؤول يكشف عن طريقة جديدة لدفع أقساط الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو عن المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

وقال يونس، عبر حسابه على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين: "ده فيديو مهم جدا للي حصلوا على وحدات إسكان اجتماعي تيسير جديد في دفع الأقساط".

وأضاف: "هتدفع القسط وأنت في مكانك وبدون أي مقابل، البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي بيسهلوا عليكم".

وأتاحت المبادرة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي بطريقتين، الأولى السداد بالكرت المدفوع مقدما، أو الثانية عن طريق محفطة الهاتف المدفوع من الهاتف، عن طريق تحميل تطبيق محفظة البنك على الهاتف بعد أن يتيح البنك هذه المحفظة، ليعيد إرسال رسالة شهريا تتضمن موعد وقيمة القسط الشهري، على أن تكون هذه الخدمة مقدمة مجانًا.

الخدمة الجديدة سيتم إتاحتها للحاجزين أول ديسمبر 2019، وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجارى الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل.